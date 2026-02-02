S’abonner au mag
Un joueur de Saint-Étienne s’est fracturé la main d’une façon stupide

CM
Il y avait eu la poubelle de Karl Toko Ekambi, il y aura désormais le mur de João Ferreira. Déjà condamné à vivre ses dernières heures sur le banc stéphanois, Eirik Horneland a eu droit à une soirée cauchemardesque face à l’US Boulogne Côte d’Opale : une défaite à domicile (1-0), un carton rouge, et une blessure aussi absurde qu’inutile.

Averti en début de match, João Ferreira, a écopé d’un deuxième carton jaune huit minutes plus tard. Visiblement pas calmé au moment de retrouver les vestiaires, le latéral droit de 24 ans a décidé de régler ses comptes avec l’architecture du stade en frappant à plusieurs reprises un mur du couloir.

Deux mois d’absence

Grâce à cette patate de forain, le Portugais a récolté une fracture de la main droite et de deux mois d’absence sur le terrain. Une blessure évitable, ça va sans dire, qui arrive au pire moment, alors que Saint-Étienne joue encore sa saison et rêve toujours de retrouver la Ligue 1.

Sans João Ferreira, blessé à la main, et sans Horneland, remercié puis remplacé par Philippe Montanier, les Verts tenteront de montrer meilleure figure samedi (20h) face à Montpellier, pour le compte de la 22e journée de Ligue 2.

Il y a des patates qui se perdent.

Montanier affiche ses ambitions pour Saint-Étienne

CM

