Boulogne plonge Saint-Étienne dans la crise pour la dernière d'Eirik Horneland

Saint-Étienne 0-1 Boulogne

But : Lecolier (8e) pour l’USBCO

Rien ne va plus à Sainté. Au terme d’une semaine très agitée avec le départ annoncé de son coach Eirik Horneland, qui a finalement gardé sa place sur le banc ce samedi soir en sachant qu’il allait rendre son costume dans la foulée, Saint-Étienne a été battu à domicile par Boulogne (0-1).

Sainté réduit à dix, le match parfait pour Boulogne

Peu aidés par un carton rouge en première période, logiquement distribué après un attentat de João Ferreira, les Stéphanois ont balbutié leur football tout le match et perdent encore de précieux points dans la course à la montée en Ligue 1. Avec une seconde défaite d’affilée après Reims, les Verts ne sont que cinquièmes, à quatre points du deuxième et des places d’accession directe.

L’opération est en revanche parfaite pour Boulogne, qui s’éloigne de la zone rouge et a réalisé le match parfait tactiquement. Ce qui contraste totalement avec le fouillis total à l’ASSE, tant sur le terrain qu’en dehors. Horneland en train d’être démis de ses fonctions, le nom de Philippe Montanier circule pour remettre Saint-Étienne sur le bon chemin.

[📺 LIVE] 🇫🇷 #Ligue2BKT ⚽ La joie des joueurs de Boulogne après la victoire sur la pelouse de l'ASSE !#beINLigue2 pic.twitter.com/mWzHfupxEB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 31, 2026

Quel divertissement, cette Ligue 2 !

