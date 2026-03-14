S’abonner au mag
  • Médias

Vers un arrêt de l'émission L'Equipe du soir ?

QB
2 Réactions
Vers un arrêt de l'émission L'Equipe du soir ?

La télé elle a changé. Les débats d’après-match de L’Equipe du soir sont peut-être en voie d’extinction : selon Paris Match, la chaîne L’Equipe se pose des questions sur l’avenir de l’émission, diffusée depuis 2008. « Le programme pourrait voir son nombre de débatteurs drastiquement diminué. Mais la possibilité d’un arrêt de l’émission après la Coupe du monde de football est aussi sur la table », précise le média. Olivier Ménard et ses chroniqueurs pourraient donc tirer leur révérence dans quatre mois.

Les raisons derrière cette réflexion seraient principalement économiques, le groupe L’Equipe cherchant à réduire ses dépenses. L’Equipe du soir a déjà perdu du terrain ces derniers mois en laissant la place, certains soirs, à des films ou des compétitions, par exemple de fléchettes. « Un jour, ça va s’arrêter, c’est normal parce que tout s’arrête. Je serai triste, mais quelle chance j’aurai eue ! », nous confiait Olivier Ménard en 2023.

C’est Nicolas Sarkozy qui va tirer la tronche.

France-Côte d’Ivoire, rendez-vous en juin

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.