Un ancien coach de l'OM quitte Villarreal par la grande porte

Une qualification au parfum de cadeau d’adieu. Villarreal a validé son ticket pour la prochaine Ligue des champions, ce samedi, grâce à sa large victoire sur Levante en Liga (5-1). Le club a annoncé que Marcelino quittera son poste d’entraîneur à l’issue de la saison.

« L’entraîneur asturien conclura ainsi son second passage au club, après son arrivée en 2023 et la qualification pour la Ligue des champions obtenue pour la deuxième année consécutive et une première dans l’histoire du club », lit-on dans un communiqué publié ce lundi.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: @Marcelino El Villarreal CF y el entrenador asturiano separarán sus caminos a final de temporada. Gracias, de corazón, Marce, por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos. pic.twitter.com/HebnNLZcio — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 4, 2026

Un entraîneur emblématique

Après une courte expérience à l’Olympique de Marseille, Marcelino a rejoint Villarreal en novembre 2023, quelques années après un premier passage (2013-2016). Le technicien de 60 ans restera à jamais dans l’histoire du sous-marin jaune, à l’image d’Ernesto Valverde à l’Athletic Club. Il est l’entraîneur qui a dirigé le plus de matchs sur le banc de Villarreal avec 298 rencontres toutes compétitions confondues. Il fera sa dernière apparition au Stade de La Cerámica contre l’Atlético de Madrid, lors de la dernière journée de championnat.

Un nouveau retour au Vélodrome en perspective ?

Grosses performances pour Nicolas Pépé et Georges Mikautadze