Les confidences de Pape Gueye sur la folle finale de la CAN

Le Sénégalais le plus aimé d’Algérie, c’est Pape Gueye. Seul buteur en finale de CAN, il est celui qui a permis aux siens de remporter le fameux trophée. Enfin, « remporter », ça, on verra.

Né à Montreuil avant de toucher ses premiers ballons en bas des HLM de Blanc-Mesnil, le milieu de 27 ans vit aujourd’hui à Vila-real, un village espagnol presque côtier où l’air méditerranéen lui permet de décompresser après cette finale de CAN au scénario hollywoodien.

« Je ne l’ai jamais revu (le match) en entier, mais j’imagine que ça doit se regarder comme un documentaire Netflix », se marre Gueye dans un entretien à découvrir dans le nouveau numéro de SO FOOT, où il confie aussi que l’hospitalité marocaine s’est transformée en hostilité lorsque le Sénégal s’est qualifié en finale : « Mais frérot, il est où le thé ? Ça y est, on joue contre vous, y a plus rien ? »

Le Sénégal tourné vers la Coupe du monde

« L’arbitre nous refuse un but sans prendre la peine de consulter la VAR, mais il va le voir pour le Maroc… », accuse-t-il. Quoi qu’il arrive, champion d’Afrique, il l’est au moins une fois, et toute cette histoire lors de la dernière édition, il vaut mieux ne pas y penser et regarder devant soi. La Coupe du monde arrive, et Gueye compte s’y rendre plein d’ambitions : « Le joueur de chez nous qui vise les quarts ou les demies, il vaut mieux qu’il reste à la maison. »

Si tu cherches une mauvaise idée pour le foot, il y a de fortes chances que Gianni Infantino y ait déjà pensé. 📰Mais pourquoi est-il méchant avec notre sport ? Réponse dans SO FOOT, en kiosque le 2 avril. pic.twitter.com/jJm2fBuCdU — SO FOOT (@sofoot) March 30, 2026

Le nouveau numéro de SO FOOT est déjà disponible en numérique et à retrouver en kiosque dès le 2 avril.

L’émotion de Pape Gueye après la victoire du Sénégal à la CAN