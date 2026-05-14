La réponse de Franck Ribéry à Raymond Domenech après le documentaire sur Knysna

On nous indique une rupture de stock de pop-corn partout en France. Dans le documentaire Netflix consacré au fiasco des Bleus lors de la Coupe du monde 2010, Raymond Domenech semble indirectement désigner Franck Ribéry comme la « taupe » du clash entre le sélectionneur et Nicolas Anelka à la mi-temps de France-Mexique. De quoi faire réagir l’intéressé, retiré du foot pro depuis quatre ans, sur son compte X.

« Mamamiaaa Domenech. Je t’aime beaucoup. Juste… je garde la vraie histoire pour plus tard », a écrit Ribéry, non sans ironie, tout en restant évasif sur sa version des faits. De quoi semer encore plus de doutes sur une affaire qui a longtemps écorné l’image de l’équipe de France au début des années 2010.

Mamamiaaaa Domenech 🤌🏼 je t’aime beaucoup 🤣 Juste… je garde la vraie histoire pour plus tard 🎥🎬 Allez ciao bello 👋🏼#domenech — Franck Ribéry (@FranckRibery) May 13, 2026

Et si le plus important à retenir était qu’on est bien loin de tout ça aujourd’hui ?

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