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Le Slavia Prague (enfin) sacré champion de Tchéquie !

TJ
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Le Slavia Prague (enfin) sacré champion de Tchéquie !

La (vraie) fête peut commencer. Quelques jours après avoir vu leurs supporters gâcher la fête lors du derby contre le Sparta, les joueurs du Slavia Prague peuvent enfin savourer leur titre de champion de Tchéquie. Le neuvième de leur histoire, le second d’affilée. Pour cela, les coéquipiers de l’ancien Clermontois Muhammed Cham ont gagné à domicile contre Jablonec (5-1), et ont donc sécurisé leur trophée à deux journées de la fin.

Tout aussi festive, l’ambiance était plus mesurée à la Fortuna Arena, du moins en matière de pyrotechnie. Les impressionnants débordements du derby de dimanche dernier ont coûté très cher au club : une défaite par forfait et une amende de 400 000 euros par la fédé tchèque, soit le plus haut montant imposé par cette dernière. De quoi légèrement gâcher la fête finale, même si l’essentiel est là : le Slavia pourra disputer une deuxième phase de ligue de C1 d’affilée.

C’est ce qu’on appelle un terrain hostile !

Scènes de chaos lors du derby de Prague

TJ

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Youssoupha Mbodji of Slavia scores during the Football Champions League 1st round match Slavia Praha vs Bodo/Glimt in Prague, Czech Republic, September 17, 2025. (CTK Photo/Vit Simanek) - Photo by Icon Sport
Youssoupha Mbodji of Slavia scores during the Football Champions League 1st round match Slavia Praha vs Bodo/Glimt in Prague, Czech Republic, September 17, 2025. (CTK Photo/Vit Simanek) - Photo by Icon Sport
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Youssoupha Mbodji : Slavia très vite

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