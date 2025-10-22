Le Bayern Munich et Chelsea s’empiffrent, l’Atalanta s’endort

Logique respectée.

Ce mercredi soir de Ligue des champions était placé sous le signe de la balade nocturne pour le Bayern Munich et Chelsea, qui n’ont laissé aucune miette du banquet à leurs adversaires. À commencer par les Bavarois, qui ont écrasé sans forcer le Club Bruges (4-0), dans une rencontre marquée par la superbe performance du jeune Lennart Karl, 17 ans, auteur d’un bijou dès les premières minutes de jeu.

À 17 ans, Lennart Karl vient de s'offrir un bijou pour sa première titularisation en Ligue des champions 💎 Le multiplex de cette soirée est à suivre sur CANAL+SPORT 360 🤩#BAYBRU | #UCL pic.twitter.com/q8ERu6tl9u — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2025

Le travail a ensuite été poursuivi par Harry Kane (qui a inscrit son vingtième but de la saison toutes compétitions confondues), Luis Díaz puis Nicolas Jackson en seconde période. Un succès fleuve (4-0), qui permet au Bayern de se cramponner au PSG en deuxième position de la phase de ligue, à un petit but d’écart à la différence de buts, avant de retrouver les Parisiens au Parc début novembre.

Chelsea facile, dodo devant Bergame-Prague

Du côté de Londres, Chelsea a également déroulé face à l’Ajax, lanterne rouge de C1. Score final : 5-1 pour les Blues, bien facilités dans leur tâche par l’expulsion de Kenneth Taylor, et des buts signés Marc Guiu, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Estevão et Tyrique George. Chelsea fait partie du haut de tableau des barragistes, avec une onzième place. Dans l’ombre des autres matchs de ce mercredi soir, il ne s’est pas passé grand-chose entre l’Atalanta Bergame et le Slavia Prague, qui se sont quittés sur un score nul et vierge.

Même Almaty-Paphos était plus passionnant.

Bayern Munich 4-0 Club Bruges

Buts : Karl (5e), Kane (14e), L.Díaz (34e) et N.Jackson (79e) pour le Bayern

Chelsea 5-1 Ajax

Buts : Guiu (18e), Caicedo (27e), Fernandez (45e,SP), Estevão (45e+6) et George (48e) pour les Blues // Weghorst (33e, SP) pour l’Ajax

Expulsion : Taylor (15e) pour l’Ajax

Atalanta 0-0 Slavia Prague

