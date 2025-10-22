S’abonner au mag
  • C1
  • J3

Le Bayern Munich et Chelsea s’empiffrent, l’Atalanta s’endort

TJ
Le Bayern Munich et Chelsea s’empiffrent, l’Atalanta s’endort

Logique respectée.

Ce mercredi soir de Ligue des champions était placé sous le signe de la balade nocturne pour le Bayern Munich et Chelsea, qui n’ont laissé aucune miette du banquet à leurs adversaires. À commencer par les Bavarois, qui ont écrasé sans forcer le Club Bruges (4-0), dans une rencontre marquée par la superbe performance du jeune Lennart Karl, 17 ans, auteur d’un bijou dès les premières minutes de jeu.

Le travail a ensuite été poursuivi par Harry Kane (qui a inscrit son vingtième but de la saison toutes compétitions confondues), Luis Díaz puis Nicolas Jackson en seconde période. Un succès fleuve (4-0), qui permet au Bayern de se cramponner au PSG en deuxième position de la phase de ligue, à un petit but d’écart à la différence de buts, avant de retrouver les Parisiens au Parc début novembre.

Chelsea facile, dodo devant Bergame-Prague

Du côté de Londres, Chelsea a également déroulé face à l’Ajax, lanterne rouge de C1. Score final : 5-1 pour les Blues, bien facilités dans leur tâche par l’expulsion de Kenneth Taylor, et des buts signés Marc Guiu, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Estevão et Tyrique George. Chelsea fait partie du haut de tableau des barragistes, avec une onzième place. Dans l’ombre des autres matchs de ce mercredi soir, il ne s’est pas passé grand-chose entre l’Atalanta Bergame et le Slavia Prague, qui se sont quittés sur un score nul et vierge.

Même Almaty-Paphos était plus passionnant.

  Bayern Munich 4-0 Club Bruges

Buts : Karl (5e), Kane (14e), L.Díaz (34e) et N.Jackson (79e) pour le Bayern

  Chelsea 5-1 Ajax

Buts : Guiu (18e), Caicedo (27e), Fernandez (45e,SP), Estevão (45e+6) et George (48e) pour les Blues // Weghorst (33e, SP) pour l’Ajax

Expulsion : Taylor (15e) pour l’Ajax

  Atalanta 0-0 Slavia Prague

Un môme du Bayern marque un bijou pour sa première en C1

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez Sporting - OM (2-1)
Revivez Sporting - OM (2-1)

Revivez Sporting - OM (2-1)

Revivez Sporting - OM (2-1)
00
Revivez : Monaco - Tottenham (0-0)
Revivez : Monaco - Tottenham (0-0)

Revivez : Monaco - Tottenham (0-0)

Revivez : Monaco - Tottenham (0-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!