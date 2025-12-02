S’abonner au mag
Quatre footballeurs porteront la flamme olympique

Deux ans après Blaise Matuidi.

Le bobsleigh, le curling et le saut à ski ont trouvé leurs porteurs et porteuses de flammes olympiques. L’événement de Milan-Cortina va rassembler Zlatan Ibrahimović et Filippo Inzaghi derrière un flambeau. Comme Andrea Ranocchia, Interiste dans les années 2000. D’autres personnalités italiennes sont associées à la parade, du judoka Luigi Busà au compositeur Boss Doms, et son magnifique single How do you feel ? Alisha Lehmann portera également le flambeau.

La suite est écrite par ChatGPT le comité d’organisation olympique. Et c’est magnifique : « Leur participation au relais de la flamme olympique souligne son importance en tant que moment symbolique qui dépasse le cadre du sport. La flamme devient un moyen de mettre en valeur des histoires, des territoires et des talents qui reflètent l’identité du pays et contribuent à créer un sentiment d’appartenance commun à l’approche des Jeux. » La compétition se disputera entre le 6 et le 22 février.

Lehmann et ses brothers.

Milan dégoûte la Lazio

UL

