Le PSG écrabouille Helsinki en Youth League

PSG 6-1 Helsinki

Buts : Ayari (6e, 17e), Mounguengue (27e), Jangeal (55e), Idder (84e), Khafi (88e) pour le PSG // Berisha (64e) pour le HJK

Les jeunes, c’est fait. En attendant les grands du PSG ce mercredi soir en Ligue des champions face à l’AS Monaco, ce sont les Titis qui se sont démarqués en Youth League face aux U19 d’Helsinki, qui avaient précédemment sorti Manchester City. Avec le privilège de jouer devant leurs ultras, les joueurs de Thomas Leyssales ont réduit leurs adversaires en vispipuuro (6-1).

Villarreal ou le Legia en quarts

Les Parisiens ont d’abord ouvert le score grâce à un penalty transformé par Aymen Ayari (1-0, 6e) avant que celui-ci ne récidive d’une frappe millimétrée dans le petit filet finlandais (2-0, 17e). Et comme si le break ne suffisait pas, le showman Pierre Mounguengue s’illustre à bout portant (3-0, 27e) pour accentuer la marge. Avec 70% de possession en première période, les gamins de Paname donnent l’impression de jouer entre copains et ne font qu’une bouchée des visiteurs.

Au retour des vestiaires, le HJK semble réaliser que le match a commencé depuis 45 minutes, ne baissant pas les bras malgré le quatrième but parisien signé Mathis Jangeal (4-0, 55e). Cette nouvelle réalisation galvanise paradoxalement les Finlandais, qui scorent à leur tour grâce à une oeuvre d’Art Berisha (4-1, 64e). Le PSG répond vingt minutes plus tard par Younes Idder (5-1, 84e) et Yanis Khafi (6-1, 88e), tout juste entrés en jeu. Le coup de grâce est donné, Paris est qualifié. Pour une place dans le dernier carré, le club de la capitale affrontera Villarreal ou le Legia Varsovie, le 17 ou 18 mars prochain.

Un petit remontant pour les Finlandais ? Dinos s’en occupe.

Le PSG étrille le Dinamo Minsk en Youth League