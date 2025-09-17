S’abonner au mag
Les jeunes du PSG montrent la voie contre l’Atalanta

Les jeunes du PSG montrent la voie contre l’Atalanta

L’entrée avant le plat de résistance.

Belle rentrée des étudiants du Paris Saint-Germain ! Avant le retour des champions d’Europe en titre à 21h ce mercredi soir contre l’Atalanta, les U19 du club de la capitale ont disposé des jeunes de la Dea dans le cadre de la première journée de Youth League. Menés au score dès la 20e minute par l’intermédiaire du mineur Andrea Michieletto, 17 ans, les titis parisiens ont rapidement relevé la tête pour largement s’imposer 5-1. 

Triplé de Quentin Ndjantou

À l’origine de cette victoire nette et sans bavure : Quentin Ndjantou, auteur d’un triplé en seulement 22 minutes. L’ancien milieu offensif de l’US Villejuif, professionnel avec le PSG depuis la fin de saison dernière, a délivré deux sublimes frappes et un contre-pied parfait sur penalty. Avant le récital du gamin de 18 ans, le Tunisien, Zayon Chtaï-Telamio, déjà international avec les Aigles de Carthage, avait égalisé à l’aide d’un plat du pied sécurité.

Le spectacle a été clôturé à la 77e minute par Pierre Mounguengue. En renard des surfaces, le joueur né en 2008 (à l’époque où François Fillon était Premier ministre…) a réceptionné un centre du Luxembourgeois Fabio Domingos. Grâce à cette large victoire, les U19 du PSG commencent cette phase de ligue en beauté.

Aux masters du campus de réitérer ce soir.

Le PSG et l'OM éliminés surprises en Gambardella

