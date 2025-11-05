Les jeunes de l'OM prennent leur premier point en Youth League

Les petits Marseillais passent à la douche froide.

Pour cette 4e journée de Youth League, les jeunes de l’Olympique de Marseille n’ont pas su faire mieux qu’un match nul et vierge face à l’Atalanta (0-0). Leur premier point dans la compétition, après trois défaites en autant de rencontres face au Real Madrid, l’Ajax Amsterdam et le Sporting CP.

⏱️ 90’ | #OMAtalanta 0️⃣-0️⃣ Coup de sifflet final. Partage des points entre Marseillais et Bergamasques à Francis Turcan. 📆 Prochain rendez-vous le 25/11 avec la réception de Newcastle à Martigues. pic.twitter.com/dWn4c40TBE — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 5, 2025

Une 31e place laissant place aux doutes

Muet devant le but pour la première fois, les minots ont livré une pauvre performance à Francis Turcan. Ni Ugo Lamare El Kadmiri, ni Kyle Magaud n’ont pu trouver la faille dans la défense bergamasque. Le résultat ? Une faible 31e place, synonyme de virtuelle élimination, obligeant les Marseillais à prendre des points lors de la prochaine journée, contre Newcastle le 25 novembre.

Pas de 0-0 au Vélodrome, c’est tout ce qu’on demande.

