  Youth League
  J4
  OM-Atalanta (0-0)

Les jeunes de l'OM prennent leur premier point en Youth League

KM
Les jeunes de l'OM prennent leur premier point en Youth League

Les petits Marseillais passent à la douche froide.

Pour cette 4e journée de Youth League, les jeunes de l’Olympique de Marseille n’ont pas su faire mieux qu’un match nul et vierge face à l’Atalanta (0-0). Leur premier point dans la compétition, après trois défaites en autant de rencontres face au Real Madrid, l’Ajax Amsterdam et le Sporting CP.

Une 31e place laissant place aux doutes

Muet devant le but pour la première fois, les minots ont livré une pauvre performance à Francis Turcan. Ni Ugo Lamare El Kadmiri, ni Kyle Magaud n’ont pu trouver la faille dans la défense bergamasque. Le résultat ? Une faible 31e place, synonyme de virtuelle élimination, obligeant les Marseillais à prendre des points lors de la prochaine journée, contre Newcastle le 25 novembre.

Pas de 0-0 au Vélodrome, c’est tout ce qu’on demande.

Le groupe de l'OM contre l'Atalanta avec un présent surprise

KM

