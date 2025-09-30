Les minots de l’OM s’inclinent encore en Youth League dans un match fou

Cruel, cruel, cruel.

Comme face au Real Madrid il y a quinze jours, les Minots de l’OM ont perdu dans un match digne d’un ascenseur émotionnel en panne, face à l’Ajax (3-5). Cinq changements dans le onze de départ, histoire de secouer le cocotier, avec notamment la titularisation de Darryl Bakola. Spoiler : ça ne suffira pas.

Menés après seulement onze minutes, les jeunes Marseillais déclenchent pourtant la révolte : trois buts d’affilée, dont un signé du successeur de Viktor Gyökeres (loin de là), le Suédois Ugo Lamare, et un coup franc somptueux de Keyliane Abdallah, envoyé comme un clin d’œil à Dimitri Payet. Ça tombe bien : le Réunionnais était dans les tribunes, aux côtés de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, venu soutenir les jeunes avant la grande affiche du soir.

Échange sympa entre Pablo Longoria et Dimitri Payet au match de Youth League à Martigues entre l'#OM et l'Ajax. 3-2 à la mi-temps.#TeamOM @ici_provence @Mode55489648 @StatsOmp pic.twitter.com/j5sZcwyub3 — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) September 30, 2025

Une deuxième période cauchemardesque

Les Néerlandais avaient déjà recollé à 3-2 avant la pause, histoire de mettre un peu de suspense. Puis, au retour des vestiaires, plus de pitié : un but, puis un autre, et enfin le coup de grâce dans les dernières secondes, pour assommer des Minots qui avaient pourtant mené… encore.

Deux matchs, deux fois devant au score, deux défaites : l’équipe de Lassad Hasni découvre la dure loi de la Youth League.

Elye Wahi revient sur son passage raté à l’OM