L’OM tombe face au Real Madrid en Youth League

Cruel pour les minots.

Pour son premier match de Youth League de la saison, l’OM s’est incliné à l’extérieur face au Real Madrid (3-2). En première période, Marseille subit la domination madrilène, mais parvient à ouvrir le score contre le cours du jeu. Sur une longue relance suivie d’une tête un peu hasardeuse, les Phocéens percent finalement la défense espagnole et enchaînent bien côté gauche, Tadjidine Mmadi trouvant le chemin des filets avant la pause (45e).

Un penalty litigieux en fin de match

Au retour des vestiaires, la domination espagnole se poursuit, et l’égalisation est pour le moins rocambolesque. Sur un centre mal ajusté venu de la gauche, le tout juste entrant Jaime Barroso tente une tête improbable, que le gardien marseillais stoppe… mais relâche. Au sol, Gianni Calisto tente de dégager le ballon… mais lobe accidentellement son propre gardien (59e).

Salut la #TeamOM, La compo de l'équipe de l'#OM en Youth League pour jouer au Real. Pas de Vaz, ni de Bakola, qui sont dans le groupe de l'équipe première. Stade Alfredo Di Stéfano, 6 000 places, où a joué le Real pendant la période du Covid 19.@ici_provence @Mode55489648 pic.twitter.com/pR77tfaLzJ — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) September 16, 2025

Plein d’opportunisme, l’OM reprend l’avantage (73e) grâce à un excellent débordement côté droit de Said Remadnia, conclu par un doublé de Tadjidine Mmadi, qui offre un précieux avantage aux Phocéens. Mais le bonheur est de courte durée, les Madrilènes égalisant (81e) une nouvelle fois sur un but quasi identique à celui concédé précédemment.

Roberto Martin remet les équipes à égalité, et quelques minutes plus tard (88e), les Madrilènes obtiennent un penalty litigieux après une main sifflée alors qu’un joueur essayait de se protéger le visage. La défaite est amère pour les mômes de Lassaad Hasni, mais logique au vu de la domination espagnole.

Espérons que le sort ne soit pas aussi sévère pour les grands ce soir au Bernabéu.

