S’abonner au mag
  • Youth League
  • J1
  • Real Madrid-OM (3-2)

L’OM tombe face au Real Madrid en Youth League

SF
L’OM tombe face au Real Madrid en Youth League

Cruel pour les minots.

Pour son premier match de Youth League de la saison, l’OM s’est incliné à l’extérieur face au Real Madrid (3-2). En première période, Marseille subit la domination madrilène, mais parvient à ouvrir le score contre le cours du jeu. Sur une longue relance suivie d’une tête un peu hasardeuse, les Phocéens percent finalement la défense espagnole et enchaînent bien côté gauche, Tadjidine Mmadi trouvant le chemin des filets avant la pause (45e).

Un penalty litigieux en fin de match

Au retour des vestiaires, la domination espagnole se poursuit, et l’égalisation est pour le moins rocambolesque. Sur un centre mal ajusté venu de la gauche, le tout juste entrant Jaime Barroso tente une tête improbable, que le gardien marseillais stoppe… mais relâche. Au sol, Gianni Calisto tente de dégager le ballon… mais lobe accidentellement son propre gardien (59e).

Plein d’opportunisme, l’OM reprend l’avantage (73e) grâce à un excellent débordement côté droit de Said Remadnia, conclu par un doublé de Tadjidine Mmadi, qui offre un précieux avantage aux Phocéens. Mais le bonheur est de courte durée, les Madrilènes égalisant (81e) une nouvelle fois sur un but quasi identique à celui concédé précédemment.

Roberto Martin remet les équipes à égalité, et quelques minutes plus tard (88e), les Madrilènes obtiennent un penalty litigieux après une main sifflée alors qu’un joueur essayait de se protéger le visage. La défaite est amère pour les mômes de Lassaad Hasni, mais logique au vu de la domination espagnole.

Espérons que le sort ne soit pas aussi sévère pour les grands ce soir au Bernabéu.

Souley Diawara raconte son attentat sur Cristiano Ronaldo en 2009

SF

À lire aussi
00
En direct : Real Madrid-Marseille (0-0)
  • C1
  • J1
  • Real Madrid-OM
En direct : Real Madrid-Marseille (0-0)

En direct : Real Madrid-Marseille (0-0)

En direct : Real Madrid-Marseille (0-0)
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
  • Couverture
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

L’annonce de leur séparation, en février, a stupéfait le monde entier. Depuis, le duo le plus mythique –et le plus secret– du xxie siècle ne s’est pas exprimé. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à l’épopée Daft Punk? Amis et compagnons de route livrent ici le récit secret de leur rupture, depuis le succès planétaire de l’album Random Access Memories jusqu’aux derniers jours.

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!