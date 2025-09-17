Le cadeau très local de Longoria à Florentino Pérez

« C’est Marseille, pépé. »

Comme le veut la tradition, Pablo Longoria, le président de l’OM, a offert un petit cadeau à son homologue madrilène Florentino Pérez avant la rencontre entre le club phocéen et le Real Madrid. Mais ce dernier était bien particulier, en phase avec les valeurs de la ville des Bouches-du-Rhône puisqu’il s’agissait de boules de pétanque.

Malgré ce beau geste, les événements n’ont pas tourné en faveur des Phocéens, qui ont concédé une défaite frustrante au Santiago-Bernabéu (2-1), marquée notamment par un penalty jugé inexistant pour une main de Facundo Medina à la 79e alors que les deux équipes étaient à égalité. Même la presse espagnole a reconnu que l’arbitre de la rencontre n’aurait pas dû l’accorder, jugeant que ce dernier était « sévère ».

De quoi avoir les boules.

