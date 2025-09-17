S’abonner au mag
  • C1
  • J1
  • Real Madrid-OM (2-1)

Le cadeau très local de Longoria à Florentino Pérez

TM
Le cadeau très local de Longoria à Florentino Pérez

« C’est Marseille, pépé. »

Comme le veut la tradition, Pablo Longoria, le président de l’OM, a offert un petit cadeau à son homologue madrilène Florentino Pérez avant la rencontre entre le club phocéen et le Real Madrid. Mais ce dernier était bien particulier, en phase avec les valeurs de la ville des Bouches-du-Rhône puisqu’il s’agissait de boules de pétanque.

Malgré ce beau geste, les événements n’ont pas tourné en faveur des Phocéens, qui ont concédé une défaite frustrante au Santiago-Bernabéu (2-1), marquée notamment par un penalty jugé inexistant pour une main de Facundo Medina à la 79e alors que les deux équipes étaient à égalité. Même la presse espagnole a reconnu que l’arbitre de la rencontre n’aurait pas dû l’accorder, jugeant que ce dernier était « sévère ».

De quoi avoir les boules.

Mbappé a regardé tous les matchs de l’OM cette saison

TM

À lire aussi
21
Revivez Real Madrid-Marseille (2-1)
  • C1
  • J1
  • Real Madrid-OM
Revivez Real Madrid-Marseille (2-1)

Revivez Real Madrid-Marseille (2-1)

Revivez Real Madrid-Marseille (2-1)
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez Real Madrid-Marseille (2-1)
Revivez Real Madrid-Marseille (2-1)

Revivez Real Madrid-Marseille (2-1)

Revivez Real Madrid-Marseille (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!