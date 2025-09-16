Mbappé a regardé tous les matchs de l'OM cette saison

EXCLU : Kylian Mbappé fait partie du million d’abonnés à Ligue 1+ !

Auteur d’un doublé sur penalty qui a offert au Real Madrid sa première victoire de la saison en Ligue des champions face à l’Olympique de Marseille, Kylian Mbappé a logiquement quitté la pelouse honoré du trophée d’homme du match. Au micro de Canal+, l’attaquant français ne s’est pas spécialement montré étonné du niveau affiché par ses valeureux adversaires du soir : « J’ai vu tous leurs matchs cette saison, y compris celui contre Lorient vendredi dernier. Je connais le championnat de France ! », a crâné le Kyks, qui estime que l’OM a « été cohérent dans ce qu'[il a] produit » et mérite l’ouverture du score, lors de laquelle le Real Madrid a commis « une erreur » en jouant « en dilettante ».

S’il n’a pas vu le carton rouge de Dani Carvajal, Mbappé ne s’est pas senti inquiet pour autant : « On sait qu’au Bernabeu, même à dix, même à neuf, on finit toujours par avoir notre moment et ce moment est arrivé. […] Comme contre la Real Sociedad le week-end dernier (où les Madrilènes ont également joué en infériorité numérique NDLR), on doit juste accepter de souffrir un peu plus ».

Et le pire dans tout ça, c’est qu’il considère que son club, déjà leader de La Liga, est encore « en phase de préparation ».

