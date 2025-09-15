S’abonner au mag
Ligue 1+ dépasse le cap symbolique du million d’abonnés

Un premier cap atteint.

Près d’un mois après son lancement, Ligue 1+ a dépassé le million d’abonnés. La bonne nouvelle a été annoncée ce lundi après-midi par Nicolas de Tavernost, le directeur général de LFP Media lors du conseil d’administration de la Ligue. Avec « 1,026 million d’abonnés », l’objectif de fin de saison est donc d’ores et déjà atteint. C’est également bien mieux que DAZN, qui avait conclu la saison précédente avec quelque 650 000 abonnés, selon plusieurs sources.

Toujours aucun accord avec Canal+

Avec un prix attractif, la plateforme de diffusion est parvenue à convaincre de nombreux amoureux de la Ligue 1 de s’abonner. Seule ombre au tableau, Canal+ est le seul acteur du marché à ne pas distribuer Ligue 1 +. Pour le moment, aucun accord n’a été trouvé. 

Un caillou dans la chaussure.

