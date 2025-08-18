Les notes de Ligue 1 +

- Ligue 1
Puisque les revenus des clubs dépendent du nombre d'abonnés de Ligue 1 +, la toute nouvelle plateforme doit mettre des paillettes dans les week-ends des fans de Ligue 1. Il y a du très bon, du bon et du moins bon. Et ce n'est pas Mediamétrie qui le dit.
Ils rappellent Canal +
Les insides dans les vestiaires
Des vestiaires filmés comme au rugby, une belle manière de sortir du plan analyses + plateau + consultants = vide. Ce n’était pas si compliqué ! D’ici quelques mois, on verra peut-être l’intérieur de la douche des Toulousains…
La veste de Thibault Le Rol
Téléfoot, Mediapro, Amazon Prime, DAZN… Elle a plus été retournée que celle de François de Rugy, mais reste pertinente. Un homard pour fêter ça ?
La réalisation
Kamory Doumbia, Mory Diaw et Johann Lepenant filmés comme des dunks en NBA, c’est chelou au début. Comme la présence de nombreux plans larges, c’est parfait pour disséquer ensuite les
zones presses sur les passes latérales blablabus d’Habib Beye.
Xavier Domergue
Très sympa de revoir Grégoire Margotton commenter la Ligue 1.
L'absence de 0-0
Quel énorme travail de Nicolas de Tavernost ! Bravo à la LFP.
Paul-Georges Ntep, Pierre Bouby et Javier Pastore
Un message au Parti socialiste : les éléphants en commentateurs, c’est stop ?
Le prix
Le coût des cafés pas mis sur le Tricount des vacances, salauds de potes.
Ils rappellent DAZN
Le parquet du studio
Encore une daube signée Ikea. Au fait, quelqu’un a vu passer Walid Acherchour, Ambre Godillon et le tutoiement ?
Souleymane Diawara
Il faisait plus le malin en 2010 face à Cristiano Ronaldo que ce week-end avec un micro.
Les LEGENDES de OUF sur LES VIDEOS de DINGUE de YOUTUBE
Pas la peine d’annoncer comme ça une tête pourrie de Ludovic Ajorque, tout le monde va se rendre compte de la supercherie.
Adil Rami
Arriver à squatter ton canapé tous les week-end sans être invité, c’est une forme de talent. Nice en coupe d’Europe.
Par Ulysse Llamas