Les notes de Ligue 1 +

Par Ulysse Llamas

Puisque les revenus des clubs dépendent du nombre d'abonnés de Ligue 1 +, la toute nouvelle plateforme doit mettre des paillettes dans les week-ends des fans de Ligue 1. Il y a du très bon, du bon et du moins bon. Et ce n'est pas Mediamétrie qui le dit.

Ils rappellent Canal +

Les insides dans les vestiaires

Des vestiaires filmés comme au rugby, une belle manière de sortir du plan analyses + plateau + consultants = vide. Ce n’était pas si compliqué ! D’ici quelques mois, on verra peut-être l’intérieur de la douche des Toulousains

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

La veste de Thibault Le Rol

Téléfoot, Mediapro, Amazon Prime, DAZN… Elle a plus été retournée que celle de François de Rugy, mais reste pertinente. Un homard pour fêter ça ?

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

La réalisation

Kamory Doumbia, Mory Diaw et Johann Lepenant filmés comme des dunks en NBA, c’est chelou au début. Comme la présence de nombreux plans larges, c’est parfait pour disséquer ensuite les zones presses sur les passes latérales blablabus d’Habib Beye.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Xavier Domergue

Très sympa de revoir Grégoire Margotton commenter la Ligue 1.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

L'absence de 0-0

Quel énorme travail de Nicolas de Tavernost ! Bravo à la LFP.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Paul-Georges Ntep, Pierre Bouby et Javier Pastore

Un message au Parti socialiste : les éléphants en commentateurs, c’est stop ?

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Le prix

Le coût des cafés pas mis sur le Tricount des vacances, salauds de potes.

Note de la rédaction 9,99 balles
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ils rappellent DAZN

Le parquet du studio

Encore une daube signée Ikea. Au fait, quelqu’un a vu passer Walid Acherchour, Ambre Godillon et le tutoiement ?

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Souleymane Diawara

Il faisait plus le malin en 2010 face à Cristiano Ronaldo que ce week-end avec un micro.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Les LEGENDES de OUF sur LES VIDEOS de DINGUE de YOUTUBE

Pas la peine d’annoncer comme ça une tête pourrie de Ludovic Ajorque, tout le monde va se rendre compte de la supercherie.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Adil Rami

Arriver à squatter ton canapé tous les week-end sans être invité, c’est une forme de talent. Nice en coupe d’Europe.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

