Manchester City se rapproche d'Arsenal avec un geste fabuleux de Rayan Cherki

La bonne opération du week-end.

Avec la défaite d’Arsenal en début d’après-midi face à Aston Villa (2-1), Manchester City avait un gros coup à jouer ce samedi. Face à une équipe de Sunderland qui lorgne sur les places européennes, les hommes de Pep Guardiola ne se sont pas loupés en signant une large victoire (3-0). De quoi mettre la pression sur les Gunners, en tête avec 33 points et qui ne comptent plus que deux unités d’avance sur les Cityzens.

Le premier but de la partie est venu des pieds de Rúben Dias, avec un pétard de 25 mètres en pleine lucarne (1-0, 31e) qui rappelle le légendaire but de Vincent Kompany contre Leicester City en 2019. Les défenseurs étaient à l’honneur puisque quatre minutes plus tard, Josko Gvardiol catapultait de la tête un centre de Phil Foden au fond des filets (2-0, 34e).

Foden à la fête

Mais le plus beau moment de la journée a eu lieu en seconde période : sur le flanc droit, Rayan Cherki a signé une fabuleuse passe décisive avec un centre en coup du foulard sur la tête de Phil Foden pour sceller le score final (3-0, 65e). Une nouvelle prestation XXL pour l’ancien Lyonnais, logiquement désigné homme du match.

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Chelsea a une nouvelle fois perdu des plumes sur la pelouse de Bournemouth (0-0). Après cinq matchs sans victoire en championnat, Tottenham a renoué avec la victoire face à Brentford (2-0) grâce à des buts de Richarlison (1-0, 25e) et Xavi Simons (2-0, 43e), auteur de sa première réalisations avec les Spurs.

Newcastle et Everton ont quant à eux tenu leur rang à domicile, respectivement face à Burnley (2-1) et Nottingham Forest (3-0).

Manchester City 3-0 Sunderland

Buts : Dias (31e), Gvardiol (34e) et Foden (65e) pour les Cityzens

Carton rouge : O’Nien (90e+4) pour les Black Cats

Bournemouth 0-0 Chelsea

Tottenham 2-0 Brentford

Buts : Richarlison (25e) et Simons (43e) pour les Spurs

  Newcastle 2-1 Burnley

Buts : Guimarães (31e) et Gordon (SP, 45e+8) pour les Magpies // Flemming (SP, 90e+4) pour les Clarets

Carton rouge : Pires (43e) pour Burnley

  Everton 3-0 Nottingham Forest 

Buts : Milenkovic (CSC, 2e), Barry (45e+3) et Dewsbury-Hall (80e) pour les Toffees

 

 

Et si Pep Guardiola avait perdu le contrôle ?

