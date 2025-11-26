Ça arrive même aux meilleurs.

Trois jours après la défaite à Newcastle (2-1), le Manchester City de Guardiola s’est à nouveau incliné ce mardi soir face à Leverkusen (0-2). Une défaite inattendue à domicile, la première cette saison en Ligue des champions, ralentissant les Skyblues dans la course au top 8. Si la jeunesse allemande a brillé à l’Etihad Stadium, c’est aussi parce que Pep Guardiola a opté pour un gros turnover pour une rencontre qualifiée la veille de « vraie finale » en conférence de presse. Sans Erling Haaland, Phil Foden, Rayan Cherki, Jérémy Doku et Gianluigi Donnarumma au coup d’envoi, on aurait pu croire que le match se déroulerait sur le banc de touche.

Une forme de mea culpa

Si Pep Guardiola est le grand entraîneur qu’il est aujourd’hui, c’est justement parce qu’il nous a habitués à faire des choix forts, dont lui seul n a le secret. Et à la tête de son « nouveau » Manchester City, difficile de lui reprocher de vouloir faire sentir à son équipe qu’elle ne forme qu’un groupe, en ayant donné du temps de jeu à Rayan Aït-Nouri, Oscar Bobb ou encore Rico Lewis, tous remplacés à l’heure du repos. « J’assume la responsabilité, mais je les ai vus jouer et j’aime que tout le monde soit impliqué, a assuré le coach espagnol après la rencontre. Quand on est footballeur et qu’on ne joue pas pendant cinq, six, sept matchs, c’est difficile, mais c’était peut-être excessif. »

"It was too much" Pep Guardiola admits making 10 changes was "too many" as Man City were beaten 2-0 by Bayer Leverkusen 🔵 pic.twitter.com/1Ak3eRhwaU — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 25, 2025

C’est juste une petite crise du millénaire.

