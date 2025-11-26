S’abonner au mag
  • C1
  • J5
  • Manchester City-Leverkusen (0-2)

« C’était la première fois de ma vie que je faisais ça » : Pep Guardiola a déconné et il l’assume

KM
« C’était la première fois de ma vie que je faisais ça » : Pep Guardiola a déconné et il l’assume

Ça arrive même aux meilleurs.

Trois jours après la défaite à Newcastle (2-1), le Manchester City de Guardiola s’est à nouveau incliné ce mardi soir face à Leverkusen (0-2). Une défaite inattendue à domicile, la première cette saison en Ligue des champions, ralentissant les Skyblues dans la course au top 8. Si la jeunesse allemande a brillé à l’Etihad Stadium, c’est aussi parce que Pep Guardiola a opté pour un gros turnover pour une rencontre qualifiée la veille de « vraie finale » en conférence de presse. Sans Erling Haaland, Phil Foden, Rayan Cherki, Jérémy Doku et Gianluigi Donnarumma au coup d’envoi, on aurait pu croire que le match se déroulerait sur le banc de touche.

Une forme de mea culpa

Si Pep Guardiola est le grand entraîneur qu’il est aujourd’hui, c’est justement parce qu’il nous a habitués à faire des choix forts, dont lui seul n a le secret. Et à la tête de son « nouveau » Manchester City, difficile de lui reprocher de vouloir faire sentir à son équipe qu’elle ne forme qu’un groupe, en ayant donné du temps de jeu à Rayan Aït-Nouri, Oscar Bobb ou encore Rico Lewis, tous remplacés à l’heure du repos. « J’assume la responsabilité, mais je les ai vus jouer et j’aime que tout le monde soit impliqué, a assuré le coach espagnol après la rencontre. Quand on est footballeur et qu’on ne joue pas pendant cinq, six, sept matchs, c’est difficile, mais c’était peut-être excessif. »

C’est juste une petite crise du millénaire.

Loïc Badé : « On a fait preuve de personnalité »

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez OM-Newcastle (2-1)
Revivez OM-Newcastle (2-1)

Revivez OM-Newcastle (2-1)

Revivez OM-Newcastle (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!