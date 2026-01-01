Muet à Sunderland, Manchester City perd des plumes dans la course au titre

Sunderland 0-0 Manchester City

Mais comment les filets n’ont-ils pas tremblé ?

Au terme d’un très joli match, marqué par des occasions particulièrement franches de part et d’autre, Manchester City et Sunderland n’ont pas pu se départager (0-0). Les Cityzens perdent deux points dans la course au titre et laissent Arsenal prendre quatre longueurs d’avance.

Après à peine six minutes de jeu, Bernardo Silva pense donner une tout autre tournure à cette soirée, mais son but est logiquement refusé pour un hors-jeu. Le début d’une partie de ping-pong d’une rare intensité dans ce choc de haut de tableau. Savinho ou Erling Haaland d’un côté ; Enzo Le Fée ou Brian Brobbey de l’autre : les inspirations et les opportunités de faire la différence sont nombreuses, mais sans réussite.

Cherki n’aura pas suffi

Face à l’urgence de la situation, les visiteurs augmentent encore leur pression après le repos (près de 40 ballons joués dans la surface des Black Cats), mais Joško Gvardiol bute sur Robin Roefs à bout portant, voit sa déviation acrobatique heurter le poteau ou un défenseur se jeter après une feinte bien sentie, tandis que le virevoltant Jérémy Doku (entré en jeu) trouve toujours un pied ou la tête de Nordi Mukiele entre lui et le but. De l’autre côté du terrain, Gianluigi Donnarumma n’est pas en reste pour mettre en échec Eliezer Mayenda et compagnie, toujours aussi tranchants et bien décidés à rester invaincus dans leur antre du Stadium of Light. Une nouvelle fois à la baguette, Rayan Cherki ne trouve pas non plus la faille et City perd quelques plumes dans la course au titre, avec au passage les sorties sur blessure de Nico González et Savinho.

Une nouvelle pesée après le Nouvel An s’imposait peut-être.

