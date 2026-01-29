S’abonner au mag
Combien de temps le PSG devra-t-il se passer de Kvaratskhelia ?

MH
Grosse frayeur, mais pas (encore) de catastrophe. Sorti dès la 22e minute face à Newcastle après s’être tordu la cheville droite dans un duel avec Anthony Elanga, Khvicha Kvaratskhelia a passé des examens médicaux ce jeudi. Et selon les premiers échos, l’addition serait moins salée que redoutée. Luis Enrique, inquiet mercredi soir : « C’est la cheville, c’est compliqué », peut souffler un peu.

Pas de fracture, mais patience obligatoire

D’après le compte Geo Team, spécialisé sur le football géorgien (et suivi par le numéro 7), l’IRM de Kvaratskhelia se serait révélée rassurante : pas de fracture, mais un ligament touché à la cheville. Le Parisien pourrait reprendre l’entraînement dans environ deux semaines, sans parler encore de compétition. Conséquence directe : forfait assuré à Strasbourg, et le Classique face à l’OM le 8 février arrive sans doute trop tôt. Rien de définitif tant que le PSG n’a pas communiqué officiellement.

Moins de lettres dans le nom que de matchs loupés.

Presque un million de téléspectateurs devant le multiplex

