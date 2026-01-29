Combien de temps le PSG devra-t-il se passer de Kvaratskhelia ?

Grosse frayeur, mais pas (encore) de catastrophe. Sorti dès la 22e minute face à Newcastle après s’être tordu la cheville droite dans un duel avec Anthony Elanga, Khvicha Kvaratskhelia a passé des examens médicaux ce jeudi. Et selon les premiers échos, l’addition serait moins salée que redoutée. Luis Enrique, inquiet mercredi soir : « C’est la cheville, c’est compliqué », peut souffler un peu.

🚨 BREAKING: Khvicha Kvaratskhelia will return in 2 weeks! ❤️💙🫣 According to GEO TEAM, Khvicha Kvaratskhelia’s medical examination showed positive results, and the footballer will resume training in 2 weeks. 🔙 There is no fracture — only the ankle ligament is injured. 💪🏻 pic.twitter.com/c4RyWmhb9X — Geo Team (@Geo__team) January 29, 2026

Pas de fracture, mais patience obligatoire

D’après le compte Geo Team, spécialisé sur le football géorgien (et suivi par le numéro 7), l’IRM de Kvaratskhelia se serait révélée rassurante : pas de fracture, mais un ligament touché à la cheville. Le Parisien pourrait reprendre l’entraînement dans environ deux semaines, sans parler encore de compétition. Conséquence directe : forfait assuré à Strasbourg, et le Classique face à l’OM le 8 février arrive sans doute trop tôt. Rien de définitif tant que le PSG n’a pas communiqué officiellement.

Gros coup dur pour le PSG avec cette terrible blessure de Kvaratskhelia 😖 Le Géorgien est obligé de céder sa place à Désiré Doué après 23 minutes de jeu 🤕#PSGNUFC | #UCL pic.twitter.com/PvFcaChTc3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

Moins de lettres dans le nom que de matchs loupés.

