Les tops et les flops de PSG-Monaco

Par Ulysse Llamas et Julien Faure, au Parc des Princes

Pour que Monaco batte le PSG pour la deuxième fois de la saison en Ligue 1 (3-1), il a fallu que Maghnes Akliouche profite des boulettes de Warren Zaïre-Emery, que Denis Zakaria joue libéro et que Wout Faes soit solide.

Les tops

maghnes-akliouche

Maghnes Akliouche

Allô Didier ? Oui, c’est pour l’annonce Indeed. Je viens de te déposer mon CV.

Note de la rédaction 9 /10
balo

Folarin Balogun

En mission contre Angers, Lens et deux fois contre Paris, il est le seul Américain qu’il faut suivre ce mois-ci.

Note de la rédaction 8 /10
bbec29e91af74f01ae7994973ff3a2854651d43e

Lamine Camara

Le FC Metz a besoin d’un milieu de terrain pour son opération maintien.

Note de la rédaction 8 /10
wout-faes

Wout Faes

Si Désiré Doué a la tête dans le cul ce week-end, ce sera sûrement la faute de Faes.

Note de la rédaction 7 /10
denis-zakaria

Denis Zakaria

Les petits richoux parisiens se sont fait terroriser en plein XVIe arrondissement. Za-caïra !

Note de la rédaction 7/10
Les flops

card-22-23_0003_zaire-emery

Warren Zaïre-Emery

Convaincant dans le rôle de Hakimi, beaucoup moins dans celui de Verratti.

Note de la rédaction 3/10
250192609

Dro Fernández

Il est peut-être encore un peu tendre pour la Youth League mardi prochain.

Note de la rédaction 3/10
desire-doue

Désiré Doué

Ce soir, c’était le pote qui paye sa tournée en insérant sa carte bleue dans le terminal. Bloqué.

Note de la rédaction 4/10
Par Ulysse Llamas et Julien Faure, au Parc des Princes

