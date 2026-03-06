Ligue 1

J23

PSG-Monaco (1-3)

Les tops et les flops de PSG-Monaco

Par Ulysse Llamas et Julien Faure, au Parc des Princes le Vendredi 06 Mars à 23:20 1 Réaction

Pour que Monaco batte le PSG pour la deuxième fois de la saison en Ligue 1 (3-1), il a fallu que Maghnes Akliouche profite des boulettes de Warren Zaïre-Emery, que Denis Zakaria joue libéro et que Wout Faes soit solide.