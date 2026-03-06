- Ligue 1
- J23
- PSG-Monaco (1-3)
Les tops et les flops de PSG-Monaco
Pour que Monaco batte le PSG pour la deuxième fois de la saison en Ligue 1 (3-1), il a fallu que Maghnes Akliouche profite des boulettes de Warren Zaïre-Emery, que Denis Zakaria joue libéro et que Wout Faes soit solide.
Les tops
Maghnes Akliouche
Allô Didier ? Oui, c’est pour l’annonce Indeed. Je viens de te déposer mon CV.
0 note(s)
Folarin Balogun
En mission contre Angers, Lens et deux fois contre Paris, il est le seul Américain qu’il faut suivre ce mois-ci.
0 note(s)
Lamine Camara
Le FC Metz a besoin d’un milieu de terrain pour son opération maintien.
0 note(s)
Wout Faes
Si Désiré Doué a la tête dans le cul ce week-end, ce sera sûrement la faute de Faes.
0 note(s)
Denis Zakaria
Les petits richoux parisiens se sont fait terroriser en plein XVIe arrondissement. Za-caïra !
0 note(s)
Les flops
Warren Zaïre-Emery
Convaincant dans le rôle de Hakimi, beaucoup moins dans celui de Verratti.
0 note(s)
Dro Fernández
Il est peut-être encore un peu tendre pour la Youth League mardi prochain.
0 note(s)
Désiré Doué
Ce soir, c’était le pote qui paye sa tournée en insérant sa carte bleue dans le terminal. Bloqué.
0 note(s)
Par Ulysse Llamas et Julien Faure, au Parc des Princes