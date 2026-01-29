S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

Roberto De Zerbi sur la sellette ?

Le mistral souffle fort du côté de l’OM. Selon les informations relayées par RMC Sport, Roberto De Zerbi serait possiblement sur le départ. Après la lourde défaite marseillaise subie sur la pelouse du Club Bruges (3-0), le tacticien italien et le club olympien seraient en pleines discussions pour s’accorder sur la fin de l’aventure. À prendre avec des pincettes, évidemment.

Un troupeau sans berger

Autre nouvelle : l’ancien coach de Brighton aurait laissé son groupe seul à Clairefontaine, où les Phocéens font étape avant leur match contre le Paris FC samedi. Une décision aurait-elle déjà été prise ? Rien n’est moins sûr, De Zerbi ayant déjà pris du recul par rapport à ses joueurs la saison passée à la suite d’une défaite contre le Stade de Reims (3-1).

Mais après l’élimination complètement folle de l’OM, Medhi Benatia a déclaré qu’il allait y avoir des conséquences.

Alors, le changement, c’est maintenant ?

