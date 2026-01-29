S’abonner au mag
Ligue Europa : le LOSC virtuellement qualifié en barrages à la mi-temps

Chasser les mauvaises ondes marseillaises. C’est l’enjeu de cette huitième journée de phase de ligue en C3 : la qualification de Lille pour les barrages. À la mi-temps, le LOSC fait jeu égal avec Fribourg (0-0) et est virtuellement qualifié pour les barrages, mais est encore loin de pouvoir souffler. À l’issue de 45 premières minutes oubliables, les hommes de Bruno Genesio ont perdu une place au classement par rapport au coup d’envoi, passant de la 21e à la 22e place.

Concrètement, les Lillois n’ont qu’un petit point d’avance sur Salzbourg (25e), le premier non-barragiste. De son côté, l’OL a concédé l’ouverture du score par le PAOK mais a égalisé… grâce à Rémi Himbert, son jeune attaquant de 17 ans titularisé d’entrée (1-1). Un score de parité qui permet à Lyon de rester premier. Et puis, dans l’anonymat le plus complet, un Nice déjà éliminé depuis longtemps perd en Bulgarie sur la pelouse de Ludogorets (1-0).

On espère que le gardien de Salzbourg ne montera pas sur le dernier corner…

Olivier Giroud laissé sur le banc par Bruno Genesio

