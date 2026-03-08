Rennes torpille Nice et met la pression sur Lyon, Lille coince contre Lorient

Nice n’avait pas envie d’être là. Complètement dépassés et sans réaction, les Aiglons ont offert le début partie sur un plateau aux Rennais, qui n’en demandaient pas tant pour surfer sur leur récente dynamique. Servi par Valentin Rongier, c’est Esteban Lepaul qui ouvre d’abord le score, avant que Sebastian Szymański ne double la mise d’une frappe contrée par le malheureux Juma Bah, signe que rien ne va dans la défense niçoise. Et si le but de Mousa Al-Tamari après un penalty de Lepaul repoussé par Yehvann Diouf est refusé car le Jordanien se trouvait dans l’arc de cercle au moment de la frappe, la défense sudiste offre un troisième but à Ludovic Blas, jamais attaqué avant d’aller clore la marque. Un match terminé sous les « Olé » du public niçois à chaque passe bretonne.

Le bijour d’Avom climatise Lille, Brest s’amuse du Havre

Une course aux places européennes dans laquelle Lille perd encore du terrain en se faisant rejoindre sur le gong par Lorient (1-1). Toujours autant en difficulté offensivement, les Dogues s’en sont remis à Matías Fernández-Pardo pour débloquer la situation. Gaëtan Perrin trouve lui le poteau, ce que le nord risque de regretter. Car dans les derniers instants, c’est Arthur Avom qui envoie une demi-volée lointaine en pleine lucarne. Un bijou qui glace Pierre Mauroy. Un après-midi sous le signe de la Bretagne, puisque Brest a fait le job face au Havre (2-0) grâce à ses deux hommes forts : Romain Del Castillo et Ludovic Ajorque. Le premier d’un joli lob juste avant la pause, le second après une action pleine d’abnégation de Kamory Doumbia. Les Ty Zef n’ont pas dit leur dernier mot dans la course à l’Europe.

Nice 0-4 Rennes

Buts : Lepaul (13e), Szymanski (20e), Blas (74e) et Mukiele (90e+2)

Lille 1-1 Lorient

Buts : Fernandez-Pardo (65e) pour les Dogues // Avom (90e+3) pour les Merlus

Brest 2-0 Le Havre

Buts : Del Castillo (45e+2) et Ajorque (71e)

