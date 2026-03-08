Benoît Tavenot démuni après la nouvelle déroute de Metz à Lens

La résignation guette. Une nouvelle fois dépassé à Lens, le FC Metz semble parti pour redescendre immédiatement en Ligue 2. Nommé sur le banc des Grenats fin janvier pour tenter une mission sauvetage, Benoît Tavenot n’a pas caché qu’il ne savait plus quoi faire après la défaite dans le Nord. « Depuis six matchs, c’est le néant. J’ai tout essayé : changer de système, de joueurs, varier l’intensité des semaines d’entraînement, être virulent ou plus calme… », a-t-il constaté.

« Certains joueurs sont bouillis »

Au-delà du talent, le technicien mosellan a pointé du doigt l’aspect physique qui affecte fortement son équipe. On n’arrive pas à se réengager mentalement et physiquement. On a été défaillants très tôt dans le match, fébriles dès nos récupérations. On était déjà dans le dur, on est dans le très dur. Je ne retrouve pas l’énergie que l’équipe avait mise sur mes premiers matchs avec elle, a-t-il encore analysé. Ce qu’on fait est très largement insuffisant et j’en suis le premier responsable. On ne peut pas ne pas sortir avec le ballon à chaque duel, être par terre après chaque duel. […] Certains joueurs sont bouillis et on a joué Lens qui marche sur l’eau. Ils nous ont marché dessus. On est rincés. »

La fin de saison risque d’être longue…