À Metz, les supporters grenat ont manifesté contre la direction messine

Ras-le-bol général.

En marge de la rencontre qui oppose le FC Metz à Brest à Saint-Symphorien ce dimanche après-midi, les principaux groupes de supporters des Grenats – Gruppa et Horda Frénétik – ont manifesté conjointement dans les rues de la ville afin de faire part de leur lassitude quant à l’incapacité des dirigeants messins à maintenir le club durablement en Ligue 1. Un dress code noir complet était de mise, et un cortège parti de la place de la République a chanté et déployé des banderoles, de manière pacifique, jusqu’au stade.

« C’est vraiment une lassitude sur le long terme. Cette saison, il y a vraiment une chose qu’on ressent dans le club, c’est que personne n’y croit. La direction n’y croit pas car les mercatos sont catastrophiques. Au niveau du staff, on a pris un entraîneur qui était dernier de Ligue 2 avec des matchs perdus à la chaîne. C’est presque même une insulte envers les supporters d’avoir un profil comme ça qui est sélectionné (Benoît Tavenot, NDLR) », a affirmé Graouz, responsable des ultras de la Horda Frénétik, auprès du Républicain lorrain.

La fin de saison s’annonce interminable en Moselle.

