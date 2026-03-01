S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Borussia Dortmund

Les ligaments croisés pour Emre Can

AL
1 Réaction
Les ligaments croisés pour Emre Can

Le navire jaune abandonné par son capitaine.

Défait dans le Klassiker ce samedi, ce qui devrait vraisemblablement assurer le titre de champion au Bayern, le Borussia Dortmund a en plus subi la perte sur blessure de son capitaine Emre Can. Touché au genou avant la pause, le milieu allemand est sorti en larmes, ce qui laissait craindre le pire pour le verdict. Celui-ci est tombé ce dimanche : rupture des ligaments croisés du genou gauche. Autrement dit, saison terminée, de longs mois de convalescence à venir, et une question qui se pose : Can a-t-il joué là son dernier match avec le BvB ?

Dans un communiqué, Sebastian Kehl, directeur sportif du club, semble rejeter cette idée : « Il est notre capitaine, il fait toujours passer l’équipe avant tout et il est un élément essentiel de notre club. Emre bénéficiera de tout notre soutien dans les mois à venir afin qu’il puisse se rétablir complètement. »

Perdre son capitaine et ses derniers espoirs de titre en une après-midi, ça fait beaucoup.

Le Bayern se défait de Dortmund et prend (déjà) une option sur le titre

AL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 15h
127
46

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.