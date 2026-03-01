Les ligaments croisés pour Emre Can

Le navire jaune abandonné par son capitaine.

Défait dans le Klassiker ce samedi, ce qui devrait vraisemblablement assurer le titre de champion au Bayern, le Borussia Dortmund a en plus subi la perte sur blessure de son capitaine Emre Can. Touché au genou avant la pause, le milieu allemand est sorti en larmes, ce qui laissait craindre le pire pour le verdict. Celui-ci est tombé ce dimanche : rupture des ligaments croisés du genou gauche. Autrement dit, saison terminée, de longs mois de convalescence à venir, et une question qui se pose : Can a-t-il joué là son dernier match avec le BvB ?

Unfortunate news to end the weekend. Emre Can sustained a cruciate ligament tear in his left knee during the match against Bayern. ℹ️ https://t.co/UTmPtr9Qak pic.twitter.com/3nxUBj2qC2 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 1, 2026

Dans un communiqué, Sebastian Kehl, directeur sportif du club, semble rejeter cette idée : « Il est notre capitaine, il fait toujours passer l’équipe avant tout et il est un élément essentiel de notre club. Emre bénéficiera de tout notre soutien dans les mois à venir afin qu’il puisse se rétablir complètement. »

Perdre son capitaine et ses derniers espoirs de titre en une après-midi, ça fait beaucoup.

