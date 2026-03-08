Une bagarre au couteau éclate lors d'un match entre Toulon et Avignon

Le monde est fou. La rencontre entre le Racing Football Club de Toulon et le FC Avignon a été le théâtre d’une agression au couteau de la part d’un supporter toulonnais à l’encontre d’un joueur avignonnais, comme le rapport Var Matin.

Le joueur gravement blessé et toujours hospitalisé

Alors que les U20 du RCF Toulon s’étaient imposés 3 à 0 au terme du temps réglementaire face à leurs adversaires vauclusiens au stade des Lices, l’après-match a fini dans des circonstances gravissimes. Selon le quotidien varois, un joueur avignonnais a été grièvement blessé et hospitalisé à la suite d’un coup de couteau reçu après le match, mais son pronostic vital n’est pas engagé. Alors que les Avignonnais avait déjà quitté les vestiaires, un supporter toulonnais serait alors descendu des tribunes pour agresser physiquement un Vauclusien, le joueur touché a été grièvement blessé à l’aine. « Le mec a sorti une lame et a planté le joueur au niveau de l’aine », raconte un témoin de la scène à Var Matin. «La plaie était impressionnante, avec beaucoup de sang. Je veux souligner que les dirigeants d’Avignon ont été exemplaires dans leur attitude pour éviter que la situation ne dégénère. On a appelé les pompiers et la police. » Selon l’individu, un antagonisme existerait entre les deux équipes depuis le match aller même si l’origine de la rixe reste inconnue selon le commissaire de police Patrice Buil. Ce dernier ajoute cependant « qu’il s’agit du frère d’un des joueurs de Toulon ».

Contacté par La Provence, Ali Aboulghazi, président du Football club d’Avignon a donné des nouvelles de son joueur : « Ce dernier est toujours hospitalisé suite à cette blessure, il a perdu beaucoup de sang ». Il tient d’ailleurs à tempérer les supposées tensions entre les deux formations : « Il n’y a pas eu de problème majeur pendant le match. On n’a pas de relation particulière avec le club de Toulon ».

Le joueur toulonnais et son frère ont été mis en garde à vue.