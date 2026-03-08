Le propriétaire de l’Inter Miami justifie le salaire astronomique de Lionel Messi

La préretraite la plus rentable du monde. Dans un entretien accordé à la chaîne Bloomberg, le propriétaire de l’Inter Miami Jorge Mas a justifié le salaire astronomique – « entre 70 et 80 millions de dollars par an tout compris » – qu’il verse à son meilleur ambassadeur, Lionel Messi. « Il vaut chaque centime, mais c’est la raison pour laquelle j’ai besoin d’avoir des sponsors de classe mondiale : parce que les joueurs coûtent cher », ajoute le boss de la franchise floridienne.

12 millions de base

Joueur le mieux payé de MLS, Messi touche en réalité un salaire de base estimé à 12 millions de dollars annuels, juste devant Son Heung-min (LAFC) et ses 11,15 millions. Des émoluments qui montent à 20 millions, primes incluses. Ça, c’est pour le dernier rapport des salaires publié par le syndicat des joueurs du championnat nord-américain.

Sauf que l’Argentin bénéficie d’une clause un peu spéciale depuis son arrivée à Miami en 2023. Liée à la valorisation de son club, elle lui apporte un complément de revenus plutôt confortable puisqu’il y a trois ans, l’Inter était valorisé à 585 millions de dollars, contre 1,35 milliard aujourd’hui. Selon The Athletic, Messi toucherait ainsi environ 60 plaques de dividendes en plus de son salaire de capitaine, auxquelles il faut ajouter les revenus – non communiqués – de ses contrats avec Apple (diffuseur de la MLS) et de la marque d’équipements Fanatics.

C’est sûr que pour ce prix-là, il peut faire l’effort d’aller rendre visite à Donald Trump sans broncher.

Mascherano revient sur la visite controversée de l’Inter Miami à la Maison-Blanche