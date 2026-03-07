Mascherano revient sur la visite controversée de l’Inter Miami à la Maison-Blanche

Pas sûr que cela suffise à éteindre l’incendie.

Suite à la visite controversée de l’Inter Miami à la Maison-Blanche jeudi, Javier Mascherano, l’entraîneur de l’équipe championne de MLS, a tenté de s’expliquer sur le sujet en conférence de presse. « Nous avons juste respecté le protocole, une tradition selon laquelle l’équipe championne soit reçue à la Maison-Blanche […] C’était prévu de longue date pour la semaine où nous devions jouer ici à Washington, a assuré l’ancien joueur du Barça. Nous y sommes restés quelques heures, avons pu visiter un peu la Maison-Blanche, pas grand-chose, juste ce que nous pouvions. Le contact avec le président Trump s’est limité à ce que l’on a vu à la télévision. »

Thank you to the @WhiteHouse for welcoming the 2025 MLS Cup Champions and celebrating this special moment with our club. 🇺🇸🏆 pic.twitter.com/4BQHrR6utN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 7, 2026

« Je croyais qu’on allait parler de football »

Lors de cet événement, le président Donald Trump, qui avait rencontré Cristiano Ronaldo il y a quelques semaines, a profité de tout ce beau monde, dont l’octuple Ballon d’Or Lionel Messi, pour parader, à moins de 100 jours du début de la Coupe du monde 2026, alors que les États-Unis sont en guerre contre l’Iran, dans un conflit qui s’est étendu à une partie du Moyen-Orient, depuis samedi. Le technicien de la franchise de David Beckham, absent lors de l’événement, a déclaré : « Je croyais qu’on allait parler de football ». Avant le match de ce samedi contre DC United, l’équipe floridienne, qui compte une victoire et une défaite depuis la reprise de la MLS, occupe la 7ᵉ place du classement de la conférence Est.

Non, le sport n’est pas politique.

