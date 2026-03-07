S’abonner au mag
  • États-Unis
  • Inter Miami

Mascherano revient sur la visite controversée de l’Inter Miami à la Maison-Blanche

TM
1 Réaction
Mascherano revient sur la visite controversée de l’Inter Miami à la Maison-Blanche

Pas sûr que cela suffise à éteindre l’incendie.

Suite à la visite controversée de l’Inter Miami à la Maison-Blanche jeudi, Javier Mascherano, l’entraîneur de l’équipe championne de MLS, a tenté de s’expliquer sur le sujet en conférence de presse. « Nous avons juste respecté le protocole, une tradition selon laquelle l’équipe championne soit reçue à la Maison-Blanche  […] C’était prévu de longue date pour la semaine où nous devions jouer ici à Washington, a assuré l’ancien joueur du Barça. Nous y sommes restés quelques heures, avons pu visiter un peu la Maison-Blanche, pas grand-chose, juste ce que nous pouvions. Le contact avec le président Trump s’est limité à ce que l’on a vu à la télévision. »

« Je croyais qu’on allait parler de football »

Lors de cet événement, le président Donald Trump, qui avait rencontré Cristiano Ronaldo il y a quelques semaines, a profité de tout ce beau monde, dont l’octuple Ballon d’Or Lionel Messi, pour parader, à moins de 100 jours du début de la Coupe du monde 2026, alors que les États-Unis sont en guerre contre l’Iran, dans un conflit qui s’est étendu à une partie du Moyen-Orient, depuis samedi. Le technicien de la franchise de David Beckham, absent lors de l’événement, a déclaré : « Je croyais qu’on allait parler de football ». Avant le match de ce samedi contre DC United, l’équipe floridienne, qui compte une victoire et une défaite depuis la reprise de la MLS, occupe la 7ᵉ place du classement de la conférence Est.

Non, le sport n’est pas politique.

Être le voisin de Lionel Messi, c’est bon pour le portefeuille

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

13
Revivez PSG-Monaco (1-3)
Revivez PSG-Monaco (1-3)

Revivez PSG-Monaco (1-3)

Revivez PSG-Monaco (1-3)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.