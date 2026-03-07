S’abonner au mag
Le Nîmes Olympique pleure une légende

Hospitalisé depuis plusieurs semaines, l’ancien défenseur du Nîmes Olympique, André Kabile, est décédé vendredi à l’âge de 87 ans. Grande figure des Crocos dans les années 70, celui qui était surnommé « Bibile » ou « Dédé » a disputé 516 matchs sous le maillot du club occitan, ce qui est encore aujourd’hui un record. Kabile a effectué l’intégralité de sa carrière au Nîmes Olympique.

Une pluie d’hommages

Depuis l’annonce de la disparition de l’homme originaire de Saint-Esprit, en Martinique, de nombreux hommages sont publiés sur les réseaux sociaux. « Bien plus qu’une légende du club, il savait communiquer autour de lui sa passion pour le football, sa passion pour le club et avec toujours une très grande humilité, a déclaré le club sur X. Nous perdons aujourd’hui un monument de notre histoire, nos pensées et notre soutien vont à ses proches et à sa famille. »  Pour beaucoup, avec le décès de ce membre de l’équipe vice-championne de France en 1972, c’est une partie de l’esprit du Nîmes Olympique qui disparaît.

