Nîmes réussit sa première en National 2, pas Bordeaux

Nîmes réussit sa première en National 2, pas Bordeaux

Ah les Cro cro Cro, les cro cro cro les crocrodiiiles / Sur les bords du foot, ils sont partis, N’en parlons plus ? Si, parlons-en.

Relégué en quatrième division pour la première fois de son histoire, le Nîmes Olympique a réussi ses débuts en National 2 face à Limonest (2-0). Clément Depres, son capitaine, de retour dans l’actionnariat du club, a marqué le premier but de la nouvelle histoire du club du Gard. Midi Libre annonce la présence de plus de 5 000 personnes au stade des Antonins. Ils signent ainsi une des cinq meilleurs affluences de l’histoire du stade. Anthony Briançon, Renaud Ripart, Clément Depres, Benoît Poulain et Théo Valls, devenus actionnaires du club à hauteur de 10,5%, doivent être aux anges.

Dans le groupe A (Nîmes est dans le groupe C), les Girondins de Bordeaux ont démarré leur deuxième saison de National 2 au Matmut Atlantique. Contre Avranches, les deux équipes se sont séparés sur un bon 0-0 des familles. Malgré un magnifique soutien populaire, les joueurs de Bruno Irles n’ont pas trouvé de solutions et commencent leur saison comme la dernière (match nul contre Poitiers). Ils affronteront Granville la semaine prochaine, alors qu’Angoulême s’empare provisoirement de la tête du groupe.

