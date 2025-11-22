Bordeaux reprend la tête de son groupe de National 2

Lorient B 0-2 Bordeaux

Buts : Openda (25e), Etondo (72e) pour les Girondins

Le scapulaire scalpe les Merlus.

La réserve du FC Lorient s’est offert un match de gala ce samedi après-midi en disputant son duel face à Bordeaux sur la pelouse du Moustoir. Malheureusement, les Girondins sont venus gâcher la fête en s’imposant à 11 contre 10. Un succès sans forcer qui permet aux joueurs de Bruno Irles de prendre la tête du groupe A de National 2 en dépassant La Roche-sur-Yon à la différence de buts.

Les quelques centaines de supporters bordelais qui ont enquillé cinq heures de route pour encourager leur équipe n’ont pas été déçus. Parti seul face au but breton, Royce Openda parvient à se défaire de quatre adversaires avant de trouver la faille à l’entrée de la surface. Cinq minutes plus tard, le Gabonais est victime d’une faute du dernier défenseur des Merlus qui vont devoir jouer une heure avec un homme en moins. Dans le jargon des déménageurs, on appelle ça un carton plein.

Papillon > Merlus, le but du 1-0 🦋 0-1 #FCLFCGB pic.twitter.com/HXiPYjmeQV — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) November 22, 2025

Mais alors que Lorient pouvait se relancer au classement en cas de succès, les Bretons vont définitivement couler à vingt minutes du terme. Définitivement dans un grand jour, Openda se montre particulièrement altruiste en concluant une contre-attaque éclair par un service cadeau pour Ludéric Etonde, lequel n’a plus qu’à sceller le septième succès des siens en poussant le ballon au fond des filets.

De pêche évidemment, quoi de plus logique dans une ville portuaire ?

Etonde - Openda - Etonde et ça fait 2-0 🫡#FCLFCGB pic.twitter.com/5UcpfmgLU2 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) November 22, 2025

Les Girondins de Bordeaux bientôt sur Ligue 1+ ?