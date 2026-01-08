Un joueur de Monaco suspendu trois matchs pour avoir fait irruption dans le vestiaire des arbitres

Une entrée fracassante. Le Monégasque Mohammed Salisu ne reverra pas de sitôt un terrain de foot. Déjà mis à l’écart à cause d’une grosse blessure (rupture du ligament croisé, tu connais) ce week-end, le défenseur a en plus écopé d’une suspension de trois matchs ferme par la commission de discipline de la Ligue professionnelle de football (LFP).

Suspendu mais déjà à l’arrêt

La raison ? Selon les informations du Parisien, le Ghanéen a fait irruption dans les vestiaires des arbitres après le match entre l’OM à l’ASM le 14 décembre. Mécontent des décisions arbitrales, après la défaite de son équipe (1-0) au Vélodrome, le défenseur de 26 ans s’est permis d’entrer dans les vestiaires de l’officiel, François Letexier et de ses assistants. « Il s’est ensuite montré véhément à l’encontre des arbitres, coupable à ses yeux d’avoir coûté la victoire à son équipe », développe le quotidien.

Pendant ce match, l’ouverture du score monégasque signée Lamine Camara avait été refusée pour un hors-jeu de son coéquipier Folarin Balogun, une décision qualifiée de « zone grise » par la direction de l’arbitrage. Selon elle, il était tout autant possible d’accorder ce but que de le refuser. Une subtilité qui n’a visiblement pas plu à Salisu. Sa sanction de trois matchs débutera le 13 janvier mais n’aura que peu d’incidence sur l’ancien joueur de Southampton, forfait jusqu’à la fin de la saison.