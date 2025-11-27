S’abonner au mag
  • C1
  • J5
  • Paphos-Monaco (2-2)

Le tacle de Mohammed Salisu à ses attaquants après le nul de Monaco à Paphos

TB
Le tacle de Mohammed Salisu à ses attaquants après le nul de Monaco à Paphos

L’hôpital, la charité, etc.

Buteur contre son camp malheureux dans les derniers instants de la partie, Mohammed Salisu avait des coupables tout trouvés pour la contre-performance de Monaco sur la pelouse de Paphos, mercredi soir. « Nous défendons bien. Nous avons juste besoin de joueurs avec une bonne mentalité, a balancé le défenseur en zone mixte. Des joueurs qui ne lâchent rien pendant 90 minutes. Parce que si vous observez en défense, tout va bien. Nous courons et nous nous couvrons les uns les autres. Mais en attaque ça ne se passe pas comme ça, c’est plus difficile. Je pense qu’il nous faut donc une meilleure mentalité en attaque pour conclure les occasions et revenir défendre. Je pense que c’est ce dont nous avons besoin. »

Un tacle appuyé aux attaquants monégasques qui risque de ne pas forcément passer, dans un contexte où le club de la Principauté enchaîne les désillusions, à grands renforts de buts encaissés à chaque sortie (dix sur les trois derniers matchs).

Et ça tombe plutôt bien : le PSG est attendu sur le Rocher ce samedi.

David Luiz devient le deuxième plus vieux buteur de la Ligue des champions

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

53
Revivez la victoire du PSG contre Tottenham (5-3)
Revivez la victoire du PSG contre Tottenham (5-3)

Revivez la victoire du PSG contre Tottenham (5-3)

Revivez la victoire du PSG contre Tottenham (5-3)
31
Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)
Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)

Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)

Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!