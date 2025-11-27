Le tacle de Mohammed Salisu à ses attaquants après le nul de Monaco à Paphos

L’hôpital, la charité, etc.

Buteur contre son camp malheureux dans les derniers instants de la partie, Mohammed Salisu avait des coupables tout trouvés pour la contre-performance de Monaco sur la pelouse de Paphos, mercredi soir. « Nous défendons bien. Nous avons juste besoin de joueurs avec une bonne mentalité, a balancé le défenseur en zone mixte. Des joueurs qui ne lâchent rien pendant 90 minutes. Parce que si vous observez en défense, tout va bien. Nous courons et nous nous couvrons les uns les autres. Mais en attaque ça ne se passe pas comme ça, c’est plus difficile. Je pense qu’il nous faut donc une meilleure mentalité en attaque pour conclure les occasions et revenir défendre. Je pense que c’est ce dont nous avons besoin. »

4 - Monaco a encaissé quatre buts lors de deux matches d'affilée en Ligue 1 pour la première fois depuis septembre 1975. Gruyère. #SRFCASM pic.twitter.com/KRsk1d1rKL — OptaJean (@OptaJean) November 22, 2025

Un tacle appuyé aux attaquants monégasques qui risque de ne pas forcément passer, dans un contexte où le club de la Principauté enchaîne les désillusions, à grands renforts de buts encaissés à chaque sortie (dix sur les trois derniers matchs).

Et ça tombe plutôt bien : le PSG est attendu sur le Rocher ce samedi.

