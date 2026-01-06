La série noire de Matthijs de Ligt se poursuit

La malédiction Kane, c’est fini, découvrez la malédiction De Ligt !

Avec le licenciement de Rúben Amorim ce lundi, Manchester United s’enfonce dans le marasme et l’instabilité. Mais en termes d’inconstance chronique, il y en a un qui fait encore mieux. Le départ d’Amorim n’est que la suite d’une vieille habitude pour Matthijs de Ligt : depuis le début de sa carrière professionnelle à l’Ajax Amsterdam de Peter Bosz en 2016, l’international néerlandais a démarré chaque nouvelle saison avec un nouvel entraîneur.

Dix sur dix pour Matthijs

En dix exercices chez les professionnels, le défenseur a ainsi connu neuf entraîneurs différents (dont deux fois ten Hag, tout de même) et trois coachs ayant assuré des intérims, soit treize nominations au total. Et cette fois-ci, ce n’est pas seulement de la faute des Red Devils : Matthijs de Ligt n’a rejoint l’Angleterre qu’en 2024.

Les entraîneurs avec lesquels Matthijs de Ligt a débuté chaque saison chez les pros :

2016-2017 : Peter Bosz (Ajax Amsterdam)

2017-2018 : Marcel Keizer (Ajax Amsterdam)

2018-2019 : Erik ten Hag (Ajax Amsterdam)

2019-2020 : Maurizio Sarri (Juventus Turin)

2020-2021 : Andrea Pirlo (Juventus Turin)

2021-2022 : Massimiliano Allegri (Juventus Turin)

2022-2023 : Julian Nagelsmann (Bayern Munich)

2023-2024 : Thomas Tuchel (Bayern Munich)

2024-2025 : Erik ten Hag (Manchester United)

2025-2026 : Rúben Amorim (Manchester United)

2026-2027 : Vraisemblablement pas Rúben Amorim

Idéal pour la progression, tout ça.

