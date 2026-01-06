Le craquage de Victor Osimhen contre Ademola Lookman

Neymar peut s’asseoir et prendre des notes.

Le Nigeria a collé 4-0 au Mozambique en huitièmes de finale de la CAN, mais tout n’a pas été rose chez les Super Eagles. Face aux Mambas, Victor Osimhen a planté deux fois, Ademola Lookman a marqué une fois et distribué deux passes décisives, mais une (grosse) ombre au tableau arrive à la 63e minute, alors que le Nigeria mène déjà 3-0. Osimhen s’emporte contre son coéquipier, Lookman, estimant qu’il ne lui a pas donné un ballon évident sur deux actions consécutives.

Jusqu’à bouder la célébration avec le Nigeria

De quoi quasiment finir en tête contre tête avec son partenaire, en lui lançant à plusieurs reprises : « Hey, c’est un jeu d’équipe ! », visiblement peu sensible à l’ironie de la situation, puisque ses deux buts de la soirée venaient… de passes décisives de Lookman. Le principal intéressé, lui, n’a pas bronché : « Tu as déjà marqué deux fois », aurait-il rétorqué pour calmer le jeu.

Somebody should explain what happened between Osimhen and Lookman. pic.twitter.com/maO0GB5vfL — 𝐕𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨 (@Varticoo) January 5, 2026

Toujours très remonté, le buteur de Galatasaray a été remplacé cinq minutes plus tard par le joueur du Paris FC Moses Simon et n’est pas venu célébrer la qualification avec ses coéquipiers après le coup de sifflet final. Interrogé par la presse après le match, le sélectionneur malien Éric Chelle a assuré que le problème serait réglé en interne. « Cette question concerne ma gestion de l’équipe et ce qui s’est passé sur le terrain. »

Prochain épisode en quarts, face à l’Algérie ou à la RD Congo.

