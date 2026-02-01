S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J20
  • Monaco-Rennes (4-0)

Habib Beye : « Complètement dispersé »

FC
Difficile de sourire. Ce samedi, le Stade rennais s’est fait marcher dessus à Monaco lors de la vingtième journée de Ligue 1. Quatre buts encaissés, zéro marqué et une défaite qui fait mal : en conférence de presse, Habib Beye n’avait donc pas beaucoup de signes positifs à mettre en avant : « On n’y était pas, dans tous les domaines. Dans l’agressivité, au niveau de la qualité technique ou sur l’organisation que l’on devait avoir dans le pressing… On s’est complètement dispersé, on a été happé par leur possession. »

Et le coach des Bretons de continuer, plutôt lucide : « Techniquement, on a été en dessous. À l’image du premier but où on se fait punir, il nous fait mal, car on sentait que l’on boxait avec eux et que l’on pouvait leur rendre des coups. Ensuite, on a fait en sorte de mettre des joueurs à l’échauffement pour bouger les choses. Mais la deuxième réalisation est arrivée très rapidement, avant que l’on puisse modifier l’animation. » Il fallait tout changer dès la mi-temps, comme Liam Rosenior !

Monaco écrase Rennes et met fin à deux mois sans succès en Ligue 1

