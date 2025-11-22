S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J13
  • Rennes-Monaco (4-1)

Habib Beye tient à ce qu’on parle de Paul Pogba au présent

JD, avec CG
Oui, c’est bel et bien l’info de la soirée : Paul Pogba a rejoué au football.

Et ça n’a laissé personne indifférent, à commencer par l’entraîneur rennais Habib Beye qui, en conférence de presse, s’est épanché sur l’autre fait marquant du jour, après la victoire de son club contre l’ASM. Le technicien bretillien s’est montré ému de « l’hommage du Roazhon Park » à l’égard de Paul Pogba, un joueur qui lui a « procuré beaucoup d’émotions en tant que spectateur de football », au point de le faire « lever de [s]a chaise » plusieurs fois.

Le chemin du retour de la Pioche est encore long, mais Beye semble optimiste au sujet de celui « qui a tant marqué la France, l’Europe et le monde par la qualité de son football » et refuse qu’on en parle au passé. « Certains disent “le joueur qu’il était”, moi je dis « le joueur qu’il est ». En seulement quelques minutes, il a montré qu’il avait encore la vista et ça va encore s’affiner avec le temps et les matchs »prédit l’entraîneur du SRFC.

Heureusement qu’il n’a ressorti sa casquette de fan boy qu’après le coup de sifflet final !

Rennes corrige Monaco pour le retour de Paul Pogba

Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Revivez PSG-Le Havre (3-0)
