  • Serie A
  • J18
  • Juventus-Lecce (1-1)

Le cauchemar continue pour Jonathan David

Juventus 1-1 Lecce

Buts : McKennie (49e) pour la Juventus // Banda (45e+2) pour Lecce

Nouvelle année, mêmes problèmes.

Jonathan David a marqué un seul et unique but en Serie A cette saison, lors de la première journée disputée le 24 août. Depuis, le Canadien a passé plus de onze heures sur les terrains italiens sans faire trembler les filets… Et il a tristement prolongé sa disette contre Lecce, ce samedi.

Deux grosses opportunités loupées

Comment ? En ratant un penalty, sa frappe plein centre et pas très puissante étant repoussée par Wladimiro Falcone du pied (66e). Dommage, car il aurait pu permettre à la Juve de prendre l’avantage. Accrochés par le 16e du championnat, les Bianconeri loupent une belle occasion de monter sur le podium et restent sous la menace du poil à gratter de la saison, Côme.

Heureusement pour lui, Jonathan David pourra toujours revenir en Ligue 1 l’été prochain.

Revivez Monaco-Lyon (1-3)
Revivez Monaco-Lyon (1-3)

Revivez Monaco-Lyon (1-3)

Revivez Monaco-Lyon (1-3)

