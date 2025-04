La Juventus prend le meilleur sur Lecce et s’invite sur le podium

Juventus 2-1 Lecce

Buts : Koopmeiners (2e) et Yıldız (33e) pour les Bianconeri // Biaschirotto (87e) pour les Giallorossi

Pas le temps de niaiser.

Forte d’une ouverture du score très précoce, la Juventus n’a jamais tremblé pour faire tomber Lecce et grimper provisoirement sur le podium de Serie A (2-1). Servi sur la gauche de la surface par Dusan Vlahović, Teun Koopmeiners débloque en effet le tableau d’affichage d’entrée d’une belle frappe croisée (1-0, 2e). Dans la foulée, Nikola Krstovic trouve le poteau pour Lecce, qui laisse filer sa chance.

Vlahović, version caviars

Pas en réussite à la finition, Vlahović n’en est pas moins à l’origine du break. Après un une-deux en pleine course entre Khephren Thuram et Kenan Yıldız, l’attaquant serbe remise parfaitement dans la course du jeune Turc, qui s’occupe de mettre les siens à l’abri (2-0, 33e). De quoi offrir à la nouvelle formation d’Igor Tudor l’opportunité de gérer son avance face au 17e de Serie A, qui a au moins le mérite de sauver l’honneur par Federico Baschirotto, à la tombée d’un coup franc (2-1, 87e). Pas de quoi les avancer dans leur lutte pour le maintien. La Juve, elle, grille la priorité à l’Atalanta Bergame et à Bologne, qui s’affrontent ce dimanche.

Pas encore totalement cramée, cette Vieille Dame.

