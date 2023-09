La Juve assure face à Lecce

Juventus 1-0 US Lecce

But : Milik (57e) pour la Vieille Dame

Expulsion : Kaba (90e+3) pour Lecce

Comment on dit purge en italien ?

En ouverture de cette sixième journée de Serie A, la Juve a assuré le service minimum face à Lecce, troisième avant la rencontre (1-0). Un court mais précieux succès pour la bande de Rabiot, qui dépasse son adversaire du soir au classement et s’installe provisoirement sur la deuxième marche.

Réagir, vite. Trois jours après la déconvenue sur la pelouse de Sassuolo, les Bianconeri se doivent de retrouver le parfum de la victoire, face à des Salentini en pleine bourre depuis le début de saison. Mais le début de match est poussif, la Vieille Dame bute sur une formation de Lecce rigoureuse tactiquement, quadrillant parfaitement les possessions turinoises. Il faut attendre la 27e minute pour voir la première occasion des hommes d’Allegri. Trouvé par Danilo, Chiesa déclenche pied gauche, mais sa tentative manque de peu le cadre (27e). Puis le néant. En panne d’inspiration et multipliant les erreurs techniques, les hommes d’Allegri rentrent aux vestiaires sous les sifflets de l’Allianz Stadium.

Jusqu’ici infaillibles, les hommes de D’Aversa sont sanctionnés sur leur première erreur défensive. McKennie trouve la tête de Rabiot qui remet le cuir dans le tas, Milik parvient à se déjouer des défenseurs adverses et ouvre la marque, à l’arrache (1-0, 57e). Lecce tente de réagir en se montrant plus entreprenant, mais peine terriblement à se montrer dangereux (aucune frappe cadrée en 90 minutes). Un but et on remballe. La Juve fait le dos rond et attend patiemment le coup de sifflet final. Première défaite de la saison pour Lecce.

La fin du tube de l’été ?

Juventus (3-5-2) : Szczęsny – Danilo, Bremer, Rugani (Gatti, 72e) – Cambiaso (Kostić, 72e), Rabiot, Locatelli, Fagioli (Miretti, 86e), McKennie (Weah, 86e) – Chiesa, Milik (Vlahović, 78e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

US Lecce (4-3-3) : Falcone – Dorgu, Baschirotto, Pongracic, Venuti (Gendrey, 63e) – Oudin (Rafia, 63e), Ramadani (Kaba, 69e), Blin (Piccoli, 82e) – Strefezza (Sansone, 63e), Krstović, Almqvist. Entraîneur : Roberto D’Aversa.

