L’Atlético s’offre l’Athletic

Atlético de Madrid 3-1 Athletic Club

Atléti > Athleti

Avant cette partie, l’Atlético de Madrid et l’Athletic Club n’étaient séparés que par trois points, en la faveur des Colchoneros. Ces derniers ont augmenté cette avance à six longueurs grâce à leur victoire face aux Basques ce samedi au Metropolitano (3-1). Les locaux se sont rapidement mis sur les bons rails en ouvrant le score au quart d’heure de jeu, grâce à une reprise de volée détournée de Rodrigo de Paul depuis l’entrée de la surface. Mais Antoine Griezmann a laissé Bilbao revenir juste avant la pause, en ratant complètement sa passe vers sa défense. Une aubaine pour l’Athletic, qui a sanctionné par l’intermédiaire de Nico Williams, qui venait d’être victime d’insultes racistes quelques minutes plus tôt.

Magistralement lancé par Koke, Ángel Correa a redonné l’avantage aux siens juste après la mi-temps en effaçant Unai Simon avant de conclure du pied gauche dans le but grand ouvert. Les locaux ont plié l’affaire à dix minutes du coup de sifflet final, lorsque Samuel Lino a bénéficié d’un coup de chance et du rebond du ballon sur le dos du portier basque après avoir tapé le poteau pour inscrire le troisième but rojiblanco. Avec ce succès, l’Atlético s’offre un bon matelas et s’assure quasiment la quatrième place, synonyme de Ligue des champions.

De son côté, Bilbao reste cinquième.