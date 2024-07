Kylian Mbappé affole les compteurs sur les réseaux sociaux du Real Madrid

Le Kyks booste les chiffres.

C’est le grand jour pour Kylian Mbappé, présenté au Real Madrid aujourd’hui après sept saisons passées au Paris Saint-Germain. Le club madrilène a prévu une présentation en grande pompe, dont les places se revendent à prix d’or, à la hauteur de l’impact marketing que l’attaquant pourrait avoir sur le vainqueur de la dernière Ligue des champions. Ce mardi, l’institut Samba Digital, l’agence de marketing sportif américaine fondée par le Français Frédéric Fausser, a sorti quelques chiffres marquants concernant la signature de Mbappé au Real Madrid.

Dans les 48 heures suivant l’annonce, le Real Madrid a gagné 3,2 millions de followers sur les réseaux sociaux, une croissance 30 fois supérieure à ce qu’on peut observer habituellement. Plus d’une centaine de publications mentionnant Mbappé ont été réalisées par le Real Madrid depuis, et 5 des 10 publications avec le plus d’engagements concernent le Français. La vidéo d’annonce de sa signature a généré plus de 130 millions d’impressions sur Instagram, et pour les marques apparaissant sur la vidéo, c’est le jackpot. L’équivalent d’un million d’euros de valeur média a été estimé par l’institut, pour des marques principalement liées à la Ligue des champions, comme Playstation ou Nissan.

Il va aussi falloir penser à faire le taf sur le terrain, quand même.

