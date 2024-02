Coupe du Roi : L’Atlético surpris par Bilbao

Atlético de Madrid 0-1 Athletic Club

But : Berenguer (25e, SP)

L’ennui mais pas d’ivresse.

Dire que les Madrilènes ont été maladroits ce mercredi soir ressemble à un doux euphémisme. Vingt tirs pour seulement cinq cadrés malgré près de 70% de possession du ballon : les hommes de Diego Simeone ont arrosé les cages de Julen Agirrezabala plus qu’ils ne l’ont réellement inquiété. En face, les Basques ont été plus économes dans leurs tentatives, mais guère plus inspirés puisqu’ils n’ont accroché le cadre qu’à trois petites reprises.

La délivrance est finalement venue d’une action à l’image de cette partie : une relance foirée suivie d’une intervention manquée de Reinildo et voilà comment les Colchoneros ont généreusement offert un pénalty aux visiteurs du soir. Malin, Alex Berenguer s’est empressé de transformer l’offrande et Bilbao repart de Madrid avec un précieux avantage en vue de la manche retour, dans trois semaines à San Mamés.

Espérons que tout ce beau monde profite des Championnats du monde de biathlon pour ajuster la mire d’ici là.

L'Athletic Bilbao impose sa loi à l'Atlético