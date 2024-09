L’Atlético s’impose dans le temps additionnel à Bilbao

Athletic 0-1 Atlético

But : Correa (90e+2) pour les Colchoneros

Mieux vaut tard que jamais.

L’Atlético de Madrid a attendu le temps additionnel pour pouvoir se détacher de l’Athletic, à Bilbao ce samedi (0-1). Ángel Correa a trouvé la faille à la suite d’une perte de balle des Basques, pris au piège par la vitesse de l’Argentin, qui a éliminé Julen Agirrezabala et marqué dans la cage vide (0-1, 90e+2). L’un des trois tirs cadrés d’une rencontre globalement fermée.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga 😵 L’Atlético Madrid s’offre l’Athletic Bilbao à la dernière seconde ! ⚡ Un but de Correa dans le temps additionnel ! 📊 Les Colchoneros passent deuxièmes !https://t.co/QeCtc8aBc9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 31, 2024

Les Colchoneros ont tremblé sur un but de Nico Williams, hors jeu (46e), et sur une frappe d’Oihan Sancet (67e) repoussée par Juan Musso, titulaire alors que Jan Oblak était absent de la feuille de match à cause de problèmes digestifs. L’Atlético a finalement tiré les marrons du feu et redonne un peu de couleur à son début de championnat.

Les joueurs de Diego Simeone sont provisoirement deuxièmes, à quatre points du leader barcelonais.

