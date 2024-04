Raúl García prendra sa retraite à l’issue de la saison

Muchas García !

Légende du championnat espagnol, Raúl García a annoncé ce lundi à ses coéquipiers de l’Athletic Club qu’il raccrocherait les crampons à la fin de la saison. Le milieu de terrain originaire de Navarre a marqué l’histoire du club basque avec qui il a remporté la Supercoupe d’Espagne en 2021 et plus récemment la Coupe du Roi. À 37 ans, Raúl García s’apprête à quitter les terrains avec une ultime distinction, celle d’être le troisième joueur le plus capé de l’histoire de la Liga, derrière Joaquín et Andoni Zubizarreta.

ℹ️ Raúl García colgará las botas al final de la temporada. El inolvidable futbolista navarro se marchará del Athletic Club con una Copa y una Supercopa bajo el brazo y unos números espectaculares. #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) April 15, 2024

García a commencé sa carrière professionnelle en 2004 à la réserve d’Osasuna, avant d’exploser du côté de la capitale sous les couleurs de l’Atlético de Madrid. Là-bas, il devient un pilier du milieu de Diego Simeone et participe à toutes les victoires majeures des Colchoneros : Liga, Coupe du Roi, Ligue Europa, Supercoupe d’Espagne, Supercoupe de l’UEFA, et même une finale de Ligue des champions contre le rival madrilène en 2013.

Si avec tout ça Raúl ne s’est pas fait un nom…

