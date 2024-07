Thiago Alcántara fait son retour au Barça !

La retraite aura été de courte durée.

Dix jours seulement après avoir annoncé ranger les crampons une bonne fois pour toutes, Thiago Alcántara a déjà retrouvé un poste. La rumeur était déjà sortie depuis plusieurs jours, alors que l’ancien milieu de terrain avait été aperçu arrivant au centre d’entraînement du Barça, c’est maintenant officiel : l’Espagnol va intégrer le staff d’Hansi Flick, au moins le temps de l’été. Le club catalan ne précise pas si la collaboration pourrait s’étendre au-delà, mais Alcántara fera en tout cas partie du voyage vers les États-Unis, où les Barcelonais réaliseront leur tournée estivale. « Le milieu de terrain passé par La Masia et le nouvel entraîneur blaugrana ont noué de bonnes relations au cours de la seule saison qu’ils ont passée au Bayern Munich, lorsqu’ils ont remporté le triplé », est-il précisé dans le communiqué annonçant la nouvelle.

𝐓𝐡𝐢𝐚𝐠𝐨 𝐀𝐥𝐜𝐚́𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚 to gain experience with the Barça coaching staff

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 17, 2024